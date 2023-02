Legambiente “C’è Puzza di Gas” in Campania | a Melizzano preoccupante flusso rilasciato in atmosfera

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArriva inla settima tappa di “C’èdi Gas”, la campagna d’informazione e sensibilizzazione sui rischi legati alle dispersioni e agli sprechi di gas fossile promossa dae sviluppata con il supporto di Clean Air Task Force (CATF).insieme al CATF ha effettuato durante la tappa un’indagine su tre impianti a gas campani 1 gestiti da SNAM: la Centrale di Compressione di, l’impianto di regolazione e misura (REMI) IR712/A a Maddaloni e il bypass di emergenza del nodo di. Grazie alla termocamera per la rilevazione ottica di gas “FLIR GF320” sono state individuate in totale circa 70 punti di emissione, dei quali 11 casi di venting 2 e circa 60 perdite, in differenti componenti delle infrastrutture (bulloni, ...