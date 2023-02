Lecce | Umtiti in dubbio per Bergamo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Arrivano notizie in chiaroscuro per ilche si appresta a sfidare domenica prossima l'Atalanta. Il difensore albanese Dermaku oggi si è sottoposto ad intervento di ernia dello sportivo, ...

Arrivano notizie in chiaroscuro per ilche si appresta a sfidare domenica prossima l'Atalanta. Il difensore albanese Dermaku oggi si ... Sempre in tema di reparto difensivo Samuel, che nell'...Ilpotrebbe perdereper la sfida contro l'Atalanta, guaio muscolare per il difensore giallorosso Ilpotrebbe perdereper la sfida contro l'Atalanta, guaio muscolare per il ...

Tegola Umtiti per il Lecce: la risonanza magnetica ha evidenziato una lieve contrattura alla coscia TUTTO mercato WEB

In Spagna celebrano Baschirotto: c'entra Umtiti... Corriere dello Sport

Lecce: Umtiti KO, le condizioni di Dermaku dopo l'operazione Fantacalcio ®

Umtiti a forte rischio per Bergamo: ecco i risultati degli esami – Calcio Lecce Calcio Lecce

Il Lecce pochi minuti fa ha fatto sapere che Samuel Umtiti si è sottoposto, in data odierna, a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di ...Qual è la miglior coppia difensiva della storia del Lecce La candidatura di Umtiti è Baschirotto è d'obbligo. Viene dai numeri, da una difesa che è la migliore ...