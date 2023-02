Le sanzioni alla Russia richiedono tempo per produrre effetti | ma sono efficaci e irreversibili

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «LeUeun veleno ad azione lenta come quello prodotto dall’arsenico.peri loro, ma lo fanno ed è irreversibile». Così ha spiegato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Josep Borrell, nel mentre Bruxelles decideva su un decimo pacchetto dicontro lavolte a limitare le esportazioni di materiale sensibile per un valore di undici miliardi di euro. Il commento riguarda il complesso dibattito sull’a di questo strumento. Da una parte, si osserva infatti che l’economia russa non è ancora crollata, come qualcuno aveva previsto. Dall’altra si ribatte che però glidellegià si sentono, e il loro ...