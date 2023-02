Le “Olgettine” e il sessismo | il lato più oscuro del giustizialismo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Al direttore - Il vecchio celodurista e utilizzatore finale ha avuto più rispetto per le sue “puttane allegre” di quanto non ne abbiano dimostrato decine di censori di penna e di parola che in questi lunghi anni di processo, dalle colonne di molti giornali progressisti, le hanno denudate, vilipese, accusate e stuprate senza pietà. E che anche dopo la sentenza di assoluzione hanno continuato a etichettarle “”, a sottolineare che prendevano soldi e regali, a ironizzare sulla loro difesa di Berlusconi, a ignorare il travaglio e il dolore che una gogna così lunga e così aggressiva ha avuto sulla loro vita. Era meno discriminatoria, sleale, subalterna la singolare relazione professionale tra il ricco Cavaliere pagatore e le ragazze pronte a soddisfare i suoi desideri, di quella inquisitoria, unilaterale e pervasiva, imposta loro da un racconto pubblico in cui pure ...