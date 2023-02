Le Istituzioni locali contrarie al Parco Eolico di Maitine tra Pietrelcina e Pesco Sannita

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento ha incontrato gli amministratori dei Comuni di Benevento,in merito ad un programma di unintà Difesa edel Comune dicon opere connesse ricadenti nei territori del capoluogo e di. A conclusione dell’incontro è stata espressa fortetà e preoccupazione per l’ennesimo insediamento di aerogeneratori sul territorioche questa volta consta di 9 “pale eoliche” ciascuna alta 200 metri e ciascuna della potenza nominale di 6,69 MW per una potenza complessiva nominale pari a 60,00 MW. I numeri di questo nuovo ...

I governipotrebbero utilizzare lee le reti stabilite nelle passate iniziative di sradicamento della povertà per distribuire in modo efficiente l'assistenza in denaro alle ...Noi avevamo suggerito di coinvolgere le regioni e gli altri entiperché potessero acquistare ... 'La mia Confederazione ha sempre rispettato l'operato delle, mostrandosi attenta a ...

Onlus “Imprenditore non sei solo” e Istituzioni locali incontrano le ... SassariNotizie.com

Le Istituzioni locali contrarie al Parco Eolico di Maitine tra Pietrelcina ... anteprima24.it

“Nessuna soluzione per lo sblocco dei crediti, grave bocciare le proposte delle istituzioni locali” BergamoNews.it

«Vertenza Tct, grave la passività delle istituzioni locali» Umbria 7

Cultura: sei milioni di euro di contributi a sei istituzioni locali | Tutte ... news.provincia.bz.it

Milano, 17 feb. (askanews) - "Benvenuti a Esperienza Europa. E' un grande piacere per me potervi dare il benvenuto in questo spazio dedicato ...La capitale dell'Albania è una città piena di sorprese e low cost. Ecco una guida di Tirana con tanti consigli di viaggio. Cosa vedere e cosa fare ...