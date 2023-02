Le 4 squadre più odiate dalla Juve | una di queste se la sono scordata tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ecco le 4più. Una diormai nessuna la considera più, ma va ovviamente citata per dovere di cronaca. Come qualsiasi squadra anche laha delle rivalità con cui dover fare i conti. In questo articolo vedremo tutte quelle di cui i bianconeri sicircondati negli anni. Alcune dinote a. Oltre a essere ancora accese.dipendenzaAltre ancorainvece dimenticate da chiunque. Una in particolare benché lo sia agli effetti non viene in realtà riconosciuta come rivalità. Ma prima andiamo con ordine. Analizzando meglio i fatti recenti non si può non parlare prima della Fiorentina. I motivi per cui questa ...