Lazza regala la scarpa ad una fan | lei la rivende | ‘È l’ultima volta che faccio un regalo’

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Avevato unaautografata ad una sua fan ma poi l’amara sorpresa: la ragazza l’aveva riveduta. Protagonista dell’accaduto il cantante, fresco di partecipazione a Sanremo con il suo meraviglioso brano ‘Cenere’. Il regalo è avvenuto proprio durante la kermesse e in particolare, lo scorso 8 febbraio quandosi è fermato in cima alla scalinata dell’Hotel De Paris dove i passanti, vedendolo, hanno creato una calca: tutti sotto la ringhiera della scalinata per scattare foto e dialogare con lui e a questo punto, l’artista ha deciso di sedersi sul muretto, togliersi una, autografarla e lanciarla tra la folla., chi è la fidanzata Debora Oggioni: età, lavoro, foto e Instagram La bagarre per lalanciata daLa ...

Niente affatto: a una settimana dall'accaduto nelle storie Instagram diè comparso uno screenshot che ritraeva quella stessa scarpa in vendita a 450 euro su sito e - commerce . Una scoperta ...... in una cerimonia collettiva unificante ed esorcizzante, cievasione a basso costo, la ... non passa, e ci fa sentire vivi, impegnati a schierarci per Elodie o per Giorgia, a criticareo Mr ...

Lazza regala una scarpa a un fan, rivenduta a 450 euro: È l'ultima ... Music Fanpage

Lazza regala una scarpa autografata a una fan, la ritrova in vendita ... Open

Lazza regala una scarpa a un* fan, che la mette in vendita online, ecco la reazione del cantante! Webboh

Lazza regala i fiori a sua madre, che si emoziona nascondendosi dietro al bouquet RaiNews

Il gesto tenero di Lazza: regala i fiori alla mamma in platea Radio Italia

Lazza, il cantante rap arrivato secondo a Sanremo, ha regalato una sua scarpa autografata ad una fan. Una bella fortuna, no Eppure la ragazza ha deciso di non premiare il gesto ...Lazza a Sanremo ha regato a un fan una sua scarpa autografata. Ieri ha pubblicato nelle storie Instagram uno screenshot di un e-commerce dove la scarpa veniva venduta a 450 euro. “È l’ultima volta che ...