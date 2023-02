Lazio | Rocca | rifiuti | no allallargamento discarica di Viterbo

Cosi' il neo presidente della Regione, Francesco, ospite di TgCom24 e intervistato dal direttore Paolo Liguori, e' tornato a parlare della questione dei rifiuti di ...Parole del neo presidente della Regione, Francesco, che ospite di TgCom24 e intervistato dal direttore Paolo Liguori, ha fatto il punto sulla situazione del territorio e della Capitale. '...

Quali saranno gli assessori di Francesco Rocca: il totonomi per la nuova giunta della Regione Lazio Fanpage.it

Regione Lazio, Rocca a Tgcom24: "Non avrò pace finché non ridarò dignità alla Sanità" - Video Tgcom24 TGCOM

Lazio, Rocca: "Obiettivo 10 anni governo" RaiNews

Regionali Lazio, Rocca: «Da subito interventi su tempi attesa del pronto soccorso» Corriere TV

Fabio Bianchi, coordinatore comunale di Fare Latina, dice la sua sull’eoito delle elezioni Regionali del Lazio che hanno visto ... Il risultato della vittoria del Governo di Francesco Rocca, alla ...Rispetto a Gualtieri il neo governatore ha detto: "Non permetterà che si continui a utilizzare il resto della Regione come pattumiera perché Roma non avanza con i lavori della differenziata" ...