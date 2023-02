Lazio in inferiorità numerica per quasi 90? Battuto il Cluj grazie al gol di Immobile

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel match contro illarimane in dieci sin da subito per l’espulsione diretta di Patric. Il gol di, però, risolve la gara di Conference League dei biancocelesti. VITTORIA – Lasembra partire bene nei primi minuti del playoff di Conference League contro il. Ma rimane in 10 uomini sin dal 15?, quando Patric viene espulso per un fallo su Liridon Krasniqi. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso: l’intervento falloso del laziale è sul giocatore lanciato a rete. Nel primo tempo si svolge a ritmi abbastanza bassi e con poche occasioni per entrambe le squadre ma, proprio sullo scadere dei minuti di recupero, al 45+3?, i biancocelesti sbloccano la partita. Il vantaggio arrivaal gol di Ciroche, servito da Felipe ...