Lazio | Felipe Anderson | «Il sacrificio di tutti ci ha portato alla vittoria»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le parole didopo ladellacontro il Cluj nell’andata dello spareggio per la Conference Leagueha parlato ai microfoni diStyle Channel dopo ladellacontro il Cluj nella gara d’andata dello spareggio per la Conference League. Di seguito le sue parole. «Oggi ci siamo trovati in difficoltà, ildici ha. La fiducia è importante, veniamo da un percorso in cui ognuno di noi sta acquisendo fiducia in se stesso e nei compagni. Siamo su una strada che ci hasolidità, certezze all’interno del gruppo. A volte i risultati non ...