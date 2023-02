Lavoro agli stranieri | offerte prima a chi è in Italia attraverso i centri per l’impiego Ma l’idea del governo non fa i conti con la realtà | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Vuoi assumere un lavoratore dall’estero?assicurati che non ce ne sia uno disponibile in. Lo dice il, che per il decreto flussi di quest’anno ha reso obbligatoria verificare “l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale” presso iper. La norma esiste già dal 2013, ma fino a ieri si trattava di infilare un modulo tra le pratiche del decreto flussi, certi che sarebbe rimasto in un cassetto. Adesso invece la verifica diventa preventiva e va dimostrata. Sul principio si può essere d’accordo, per carità. Se non fosse che il principio c’entra ben poco. Intantola maggior parte degliche accedono alle quote è già sul territorio nazionale e conosce il datore. “Siamo all’ennesimo decreto flussi fondato ...