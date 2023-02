L' attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club sarebbe pronto per diventare presidente degli Stati Uniti | avrebbe infatti già una squadra pronta per la corsa alla Casa Bianca nel 2028 Meno convinta sembra però la moglie | Camila Alves | preoccupata per la tenuta della famiglia McConaughey non fa film dal 2019 anche per concentrarsi sui tre figli

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Al cinema ha vestito i panni dello spogliarellista (Magic Mike), del broker (The Wolf of Wall Street), dell’astronauta (Interstellar). Nella vita reale èa indossare quelli did’America. Matthew, 53 anni, correrebbe per ladirettamente nel(quindi non contro Biden-Trump nel 2024). Matthewstory guarda le foto Leggi ...