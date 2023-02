L’Atac è pacifista Autobus e metropolitane ferme a Roma e Milano | “Basta armi all’Ucraina”

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’è spento di fronte alla fermata di via Taranto, a, a pochi passi da Piazza San Giovanni. Sulla porta a bussola si affaccia un autista in semi uniforme (giubba sdrucita nonché macchia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti