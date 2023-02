L’artista si è spento dopo una lunga malattia a 80 anni Gianluca Grignani | «Il mio mentore | il mio amico | la mia fonte d' ispirazione ciao Alberto!»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Lutto nel mondo della musica: il 16 febbraio è morto a 80Alberto Radius, chitarrista, cantautore e leader dei Formula 3., che ha collaborato anche con star delle musica italiana quali Battiato e Battisti, è decedutouna, come spiegato dalla famiglia in un annuncio che ha fatto subito il giro del web. Relax, come agisce la musica sulla mente e quali sono le canzoni da playlist rilassanti? guarda le foto Leggi anche ...