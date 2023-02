L' architetto di Putin riavrà i suoi beni | annullato il sequestro da 141 milioni di euro a Lanfranco Cirillo

La Cassazione ha annullato il maxi sequestro da 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili nei confronti di Lanfranco Cirillo , noto come 'l'di' per la vicinanza con il leader ...La suprema corte ha accolto il ricorso della moglie dell'imprenditore, che ha fatto fortuna in Russia ed è passato alle cronache comedi, indagata a sua volta in qualità di ...

Fisco, Cassazione annulla sequestro da 141 milioni all'architetto di Putin Adnkronos

La Corte di Cassazione annulla il sequestro all'architetto di Putin Giornale di Brescia

Annullato il sequestro di 141 mln all'architetto di Putin - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina: Cassazione annulla sequestro 141mln a 'architetto di Putin' - LaPresse LAPRESSE

La Cassazione annulla il sequestro di 141 milioni all'architetto di Putin RaiNews

Btescia, la Cassazione ha ritenuto sproporzionata la misura, accogliendo il ricorso della moglie dell'imprenditore che si è trasferito a Mosca, diventando cittadino russo ...Milano, 17 Feb. (LaPresse) - La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro da 141 milioni di euro a carico di Lanfranco Cirillo 'l'architetto di Putin' ...