Lampedusa | trovano 200 chili di cocaina in mare e trasformano l’isola in un hub del narcotraffico | fermate undici persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “È stata trovata auna persona morta, pesava duecento, capito?”. Una frase del genere, se pronunciata da chi vive a, non fa quasi più scalpore. Le tragedie che con frequenza si registrano nel Mediterraneo rendono tutt’altro che raro il ritrovamento di cadaveri in acqua. Quando, però, a luglio scorso, Francesco Romano e Matteo Aiello ne parlano, la discussione non verte sui flussi migratori ma su una partita dida oltre un quintale e mezzo. Entrambi catanesi, sono ritenuti inseriti nel traffico di stupefacenti. Il primo è stato fermato nei giorni scorsi insieme ad altre diecisu disposizione della procura di Agrigento; il secondo, invece, è finito in carcere una settimana fa nell’ambito di un’inchiesta della procura di Catania su un giro di droga che arrivava dalla ...