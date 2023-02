Laggiù qualcuno mi ama | Mario Martone | Massimo Troisi era così avanti da parlare benissimo al mondo di oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ci ha raccontato il lavoro fatto permi ama, il documentario suin sala dal 23 febbraio, dopo le anteprime del 19. Sarà definitivamente in sala dal 23 febbraio in oltre 400 copie, mami ama avrà anche una corposa anteprima il 19 in 200 cinema in tutta Italia, nel giorno del 70° anniversario dalla nascita di, il celebre comico, attore e regista napoletano che viene esplorato con intelligenza e profondità in questo nuovo lavoro di. Abbiamo avuto modo di incontrare il regista in quel di Berlino, dove il film è stato presentato nella sezione Berlinale Special, per farci raccontare la sua visione ...