L’Agcom vuole vederci chiaro su Sanremo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Faro Agcom sugli eccessi di«Pubblicità occulta e immagini hot» Il Messaggero, di Mario Ajello, pag. 25 IL CASO Ilchoc dove nulla ha funzionato, tranne le polemiche e le sceneggiate inguardabili. Ilche tra baci omosex e altri siparietti di questo tipo, tra Chiara Ferragni che pubblicizza i vestiti che vende e l’incontrollato Fedez che esalta la cannabis libera e dà del nazista a un sottosegretario, tra i comizi e i contro comizi (la Francini con la propaganda ai figli che non ha e la Ferragni a quelli che ha) e via dicendo, è diventato lo show di un’Italia che meriterebbe tutt’altro sia per livello culturale sia per possibili problemi di correttezza deontologica, finanziaria e contabile. E c’era da aspettarsi ciò che sta accadendo a pochi giorni dalla chiusura di questo spettacolo sbagliato.LA SCENEGGIATA ...