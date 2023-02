L’affondo del ministro Schillaci | «Abbiamo pochi medici a causa di 10 anni di politica sbagliata»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Oggi. Questo è il risultato di unanegli ultimi 10, in cui sono stati ammessi troppostudenti per lunghiai corsi di laurea inna e Chirurgia». È l’analisi di Orazio. Ildella Salute, intervenuto ad “Agorà” su Rai 3. ha provato a evidenziare quali siano le radici dell’attuale carenza di camici bianchi, e in generale di personale sanitario.e l’esperienza alla Facoltà di Tor Vergata «Io ero preside della Facoltà dina e Chirurgia di Tor Vergata» a Roma, ha ricordato. «Da 10ogni anno chiedevamo di aumentare il numero degli iscrivibili. Quindi adesso ...