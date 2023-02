Ladri in azione al Natta | al Quarenghi e al Paleocapa | via 400 euro dai distributori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Bergamo.innella notte tra mercoledì e giovedì in tue istituti superiori di via Gavazzeni, a Bergamo. Tra le 2 e le 3 alcuni malviventi hanno forzato una porta del Pesenti ed hanno cercato iautomatici di snack e bevande. Li hanno scassinati ed hanno prelevato la moneta che c’era all’interno. Ma a causa dell’effrl’allarme è suonato, così sul posto si sono portate le pattuglie della vigilanza privata di Sorveglianza Italiana, che hanno avvertito la polizia. Nel frattempo isi erano spostati al vicino Itis, dove hanno messo a segno lo stesso tipo di furto con le medesime modalità. Non contenti, sono passati anche alma, mentre cercavano di forzare la porta, è scattato l’allarme che li ha messi in fuga.