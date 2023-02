Ladispoli | è boom di furti | si fingono medici dell’Asl per entrare nelle case

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023). Truffe esegnalati in tutto il Comune, e come al solito sono quasi sempre soggetti fragili, anziani, ad essere presi di mira, diventando le vittime dei malfattori sul territorio. Truffe sì, ma anchedomiciliari senza troppe lusinghe, messe in atto sul litorale romano dove le vittime, questa volta, sono state imbrogliate in maniera sconcertante e subdola da alcuni individui che si sono spacciati pera domicilio della Asl locale e quindi facendo leva sulla questione salute., spaccio al bar e droga a domicilio, come funzionava il ‘market’ della cocaina: 9 arresti Truffe e: si spacciano perI truffatori, stando alle testimonianze, avrebbero suonato alla porta di due ...