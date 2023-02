L’accusa del Fatto al marito della ministra del Lavoro Calderone | «Ha creato una Srl per licenziare più facilmente»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’attualedelMarina Elviraè stata presidente dal 2005 del Consiglio nazionale dei Consulenti del. Il consiglio ha anche una “Fondazione Studi” costituita dal 2001. SuoRosario De Luca ne è presidente. Ma nel 2018 hala “Fondazione Studi consulenti delsrl”. Ovvero una società commerciale a responsabilità limitata che ha tra l’altro guidato fino allo scorso novembre. La Fondazione Studi Consulenti delè socia unicasocietà a responsabilità limitata che porta il suo stesso nome. E questo, secondo alcuni ex dipendenti che ne hanno parlato con ilQuotidiano, ha permesso a lui di usare un trucco per. Con lo sdoppiamento ...

...lasciato Luca Onestini otto mesi fa perché non le è rimasto vicino dopo la mortepapà, quando invece avrebbe avuto bisogno di un supporto psicologico. Gf Vip, Sarah Altobello in lacrime,...'influencer e opinionista socialGrande Fratello Vip durante ... infatti, Giulia Salemi ha avuto'opportunità di conoscere i ... Gf Vip, Sarah Altobello in lacrime,di Romita e il fuori ...

L'accusa del Fatto al marito della ministra del Lavoro Calderone ... Open

Ronaldo e l'accusa gravissima della modella: arriva la prima clamorosa decisione Corriere dello Sport

Ferrara, slitta la sentenza sul vicesindaco Nicola ‘Naomo’ Lodi: verso la riqualificazione… Il Fatto Quotidiano

"Palermo mi ha fatto sentire uno scarto umano". Scandalo Acea, l'accusa della receptionist che serviva a tavo… Repubblica Roma