La Tecnologia VR di Canon per la Diagnostica Hi-Tech

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) - Fondazione SIRM si affida alla, come il Sistema EOS VR e la piattaforma ecografica Aplio i-seriesPrism Edition, per dare vita a una nuova didattica basata sulla realtà virtuale. Milano, 17 febbraio 2023 -Il Sistema EOS VR dirappresenta un ulteriore progresso tecnologico, hardware e software, che nasce dalla consolidata capacità dell'azienda di sviluppare continuamente soluzioni di imaging sempre all'avanguardia sia in ambito fotografico sia in quello dellaper immagini. Con l'iniziativa messa a punto in collaborazione conMedical System e con Fondazione SIRM (Associazione Italiana di Radiologia Medica), laVR e le soluzionipermettono di offrire un metodo innovativo per favorire l'apprendimento in ...