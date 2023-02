La super fotocamera di Xiaomi 13 Ultra in una nuova immagine

Laanteriore per selfie e videochiamate potrebbe essere da 32 MP. Oltre alle connessioni Bluetooth e WiFi, nella versione con slot per SIM cellulare ci sarà la compatibilità con le reti 5G.... 100W (100% in 25 minuti) 5000mAh, 45W (65% in 30 minuti); ricarica wireless a 15WWide ... 115, AF 12 megapixel /2.2, 13mm, 120°, Dual Pixel PDAF,Steady video Teleobiettivo 32 ...

Tripla fotocamera, Display 6.5" FHD+, super batteria: il Motorola G32 ... Webnews.it

Galaxy A53 in offerta con uno sconto speciale: minimo storico Libero Tecnologia

PREZZO AL RIBASSO per il Samsung Galaxy con TRIPLA ... Greenstyle.it

Samsung Unpacked 2023, tutti i rumors sui nuovi Galaxy S23 (compresa la super fotocamera da 200 megapixel) Corriere della Sera

È arrivata la nuova serie Galaxy S23: ve la presentiamo Grazia

L'attesa dei nuovi tablet Xiaomi Pad 6 e 6 Pro sta per finire: entrambi i dispositivi dovrebbero essere annunciati al MWC 2023 di Barcellona.Lo smartphone top di Samsung è in offerta con uno sconto eccezionale del 30% e si risparmiano quasi 150€ sul prezzo di listino. Schermo e fotocamera top ...