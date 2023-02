La storia di Elsa Morante al Teatro Vascello | “Una vitalità dirompente”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fino al 19 febbraio va in scena a Roma allo spettacolo teatrale La. Liberamente ispirato al romanzo di, lo spettacolo porta in scena il dramma di una famiglia di Roma, sotto l’incubo della guerra, la minaccia della persecuzioni, e le ferite di una città massacrata dal boato delle bombe. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Notre Dame de Paris: il tour italiano in autunno L’amore sul palco: in scena “Imparare ad amarsi” Teatri e cinema di nuovo aperti dal 15 giugno Morta Franca Valeri a 100 anni, gli omaggi Gigi Proietti: gli omaggi al grande attore romano (2 di 2) Marco Cantini: un disco per