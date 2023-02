La Spagna vota trans | cambio di sesso a 16 anni e femministe infuriate

...gestita dal Fondo europeo per gli investimenti e ha ottenuto 1 miliardo di euro a testa da, ... Articoli più letti Siin Lombardia e Lazio: guida alle elezioni regionali di Chiara Zennaro I ...Sono dunque più o meno 150 le persone costrette a lasciare il proprio posto tra Italia,e ... Articoli più letti Siin Lombardia e Lazio: guida alle elezioni regionali di Chiara Zennaro I ...

La Spagna vota "trans": cambio di sesso a 16 anni e femministe ... ilGiornale.it

Legge sull'aborto in Spagna, il Congresso vota sì a riforma • TAG24 Tag24

La Spagna gioca la sua partita in politica estera Affarinternazionali

Elezioni regionali 2023: la diretta del voto - Politica - ilgiorno.it IL GIORNO

In Spagna il partito di estrema destra Vox sta cercando di limitare l ... Elle

Il Parlamento spagnolo ha dato ieri il via libera definitivo alla riforma dell’aborto, che ripristina il diritto per le adolescenti di 16 e 17 anni di interrompere volontariamente la gravidanza senza ...Passa la legge: basteranno due "sì" senza il parere dei genitori. Le donne: "Distrugge i nostri diritti" In Spagna per decidere di che sesso si vuole essere basta una crocetta su una casella. Anzi, du ...