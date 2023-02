La Sindone di Torino in una web-serie di quattro puntate “Storia di un’immagine a cavallo tra scienza e fede”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’avventura dellacontinua a interrogare i mondi dellae della. Al Telo custodito nella Cattedrale diè dedicato il progetto crossmediale presentato il 17 febbraio al Polo Teologico torinese, in via XX Settembre 83. Il Custode pontificio della, l’arcivescovo dimons. Roberto Repole, ha illustrato l’iniziativa, collegando il progetto alle esperienze di, ricerca scientifica, devozione che da secoli coinvolgono ladel Telo. Il progetto consiste in unadi 4, ognuna della durata di 9 minuti. Lee i podcast sono stati prodotti da Officina della Comunicazione, società di produzione specializzata nella realizzazione di documentari ...

È in programma per il pomeriggio di venerdì 17 febbraio, a, la presentazione de "Ladi" Docu - serie", progetto crossmediale dedicato al Telo custodito nella cattedrale di San Massimo. All'iniziativa, promossa da arcidiocesi die Officina della Comunicazione, ...... la sala del Trono e la magnifica sala dell'alcova, l' incredibile Armeria Reale e la spettacolare Cappella della. Nella sera dell'amore una apertura straordinaria per gustare una notte di ...

