La rivista Il Millimetro in uscita con La Notizia | sabato 18 febbraio nelle edicole di Roma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 febbraio 2023)18, solodi, Lauscirà in abbinamento con il, il nuovo mensile di approfondimento con firme non convenzionali, come Alessandro Di Battista, Carmelo Sardo, Alfredo Bosco, Boris Sollazzo e molte altre. Specifici sono i temi affrontati con inchieste ed approfondimenti. Si va dall’ambiente all’attualità passando per lo sport e la società. Con Gianluca Cherubini come direttore e Santiago Maradei come editore che ha risposto a qualche domanda per presentare e raccontare la nuova sfida. LaIlincon La: intervista all’editore Maradei Ilsi inserisce nel mondo dell’informazione con ...