La raucedine è il terrore dei cantati Ma anche per chi non sale sul palco | ritrovarsi a parlare come un orco non è il massimo Ecco come evitare di doversi esprimere a gesti

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un vento gelido, poi però arriva il sole e ci si scopre.solo il collo. Si toglie la sciarpa, si apre il cappotto, per godersi il primo tepore di mezzogiorno. A metà pomeriggio comincia a bruciare la gola. A sera la voce è più bassa:arrivata la. «I disturbi alla voce sono causati da molti fattori: in questo periodo i bruschi mutamenti delle condizioni meteo sono i principali responsabili, ma ce ne sonotanti altri» spiega il professor Ugo Cesari, otorinolaringoiatra e già docente all’Università Federico II di Napoli. «Altre cause che possono portare allasono le allergie, le infezioni respiratorie, il fumo, l’alcol. Malo stress, o alcuni problemi alla tiroide» chiarisce il foniatra che insieme a Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci ...