La promessa di Mkhitaryan | ' In caso di scudetto canterò una canzone di Albano'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Henrikhparla e lo fa a Dazn , nel programma 1 vs 1 . I temi sono molteplici, dalla recente doppia vittoria sul Milan alla crisi di settembre che ha ostacolato il cammino in campionato dell'...

Henrikhparla e lo fa a Dazn , nel programma 1 vs 1 . I temi sono molteplici, dalla recente doppia vittoria sul Milan alla crisi di settembre che ha ostacolato il cammino in campionato dell'Inter, ...... non l'ha fatto rimpiangere, così come uno dei più in forma si è dimostrato essere. ... Con il mercato alle porte e lache i big non si muoveranno, salvo colpi di scena (citofonare ...

Mkhitaryan, promessa all’Inter: “Se vinco lo scudetto canto un pezzo di Al Bano” Tuttosport

Rivoluzione Inter, da Smalling a Kessie: Marotta e Ausilio al lavoro su 4 innesti low cost fcinter1908

Inter, Skriniar invoca il precedente Perisic: curva e spogliatoio lo ... Calciomercato.com

Inter – Milan 1-0: purtroppo Pioli si salva ancora Rossonerosémper

Inter, mirino puntato al derby con il Milan: la probabile formazione Today.it

Il centrocampista armeno a Dazn: "A inizio anno ci sono stati momenti di confronto nello spogliatoio, ma siamo una famiglia e tutto può succedere. Mancano 17 partite, lotteremo sempre. Triste per Skri ...Molto legato al gruppo Mkhitaryan che rivela: "Sono molto triste che Skriniar ... Sogno di vincere il 20° scudetto con l'Inter e prometto che, se dovesse accadere, canterò una canzone di Albano".