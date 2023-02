“La ministra Calderone chiarisca sulle fondazioni del marito” Pd e M5s annunciano interrogazioni in Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo gli articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano, l’opposizione annunciaparlamentari per chiedere alladel Lavoro Marinadi riferire su quanto emerso dalle testimonianze dei dipendenti delledell’Ordine dei consulenti del lavoro, per 18 anni presieduto dallae fino alla nomina daquando la palla è passata al, già ai vertici delle due, la non profit e la Srl, che per i lavoratori sarebbero una cosa sola. Ma, simulandone due, l’organico di entrambe resta entro i 15 dipendenti e licenziare è più facile e meno oneroso. “Ho già preparato un’interrogazione”, spiega la vice presidente della commissione Lavoro alla Camera Chiara Gribaudo del Partito Democratico. Che ...