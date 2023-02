La maxi vincita al SuperEnalotto coinvolge 16 regioni e 20 capoluoghi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Unadefinibile 'democratica' quella realizzata alcentrando il 6 che ha fruttato un Jackpot da 371 milioni di euro: 90 vincitori, ciascuno con una scheda costata 5 euro, presa tramite bacheca dei sistemi e mettendosi in tasca circa 4 milioni a testa. Le schede sono state acquistate in 16: da nord a sud sono Piemonte (4), Lombardia (7), Veneto (2), Friuli Venezia Giulia (9), Trentino Alto Adige (1), Liguria (4), Emilia Romagna (5), Toscana (3), Umbria (1), Marche (6), Abruzzo (2), Lazio (7), Campania (14, il numero maggiore), Puglia (7), Calabria (9) e Sicilia (9). Idi provincia dove si sono vendute le quote del sistema a bacheca vincente sono, anche qui da nord a sud, Torino, Milano, Bolzano, Trieste, La Spezia, Genova, Grosseto, Pescara, Roma, Napoli, Bari, Foggia, ...

