La squadra deve far dimenticare la figuraccia fatta con la Recanatese. Maraia pensa a Fabbrini 'falso ...In modo crediamo anche provocatorio i colleghi di 'Gazzetta' hanno lanciato l'idea di far giocare lo stesso undici andato alla deriva contro i giallorossi marchigiani. Chissà se Maraia avrà ...

La Lucchese al riscatto con la Vis C’è da vincere e convincere LA NAZIONE

Lucchese prepara sfida alla Vis Pesaro; urge sollecito riscatto NoiTV - La vostra televisione

Lucchese a caccia del riscatto con la Torres. In difesa out Tiritiello e ... LuccaInDiretta

Dopo quattro sconfitte di fila il Fiorenzuola cerca riscatto nella tana ... Libertà

Rimini Calcio, con la Lucchese al Neri è sfida tra squadre in cerca di ... AltaRimini

Pareggi sofferti per Vis Pesaro e Siena nei recuperi di mercoledì. I biancorossi di Brevi, prossimi avversari dei rossoneri domenica al "Porta Elisa", hanno ritrovato, dopo alcune settimane, Fedato, m ...CALCIO C - Lucchese al lavoro per la partita di domenica prossima (ore 17,30) che vedrà i rossoneri ospitare la Vis Pesaro dell'ex-Fedato. Gara difficile, anzi difficilissima, per la Pantera che deve ...