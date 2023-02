La Lazio vince ma Sarri protesta | 'Arbitro non altezza | la nostra rosa non può fare due competizioni'

ROMA - La1 - 0 contro il Cluj grazie al gol di Ciro Immobile . Il bomber è tornato e regala una vittoria importante in vista del ritorno del match di Conference League. L'espulsione di Patric dopo ...Commenta per primo- Cluj: 1 - 0 Maximiano 6 : supera la prova d'appello, dopo le incertezze mostrate in passato. ... Prova a rendersi utile con le sue accelerazioni, ma Kransniqinettamente ...

Risultati elezioni regionali Lazio: vince Rocca col 53,88%, D’Amato secondo Sky Tg24

Regionali: Fdi vince ovunque nel Lazio, tramonta il campo largo Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023, i risultati definitivi in Lazio e Lombardia la Repubblica

Regionali, il Lazio va a destra: vince Rocca col 50%, D’Amato al 36. FdI primo partito al 34% Il Fatto Quotidiano

Rocca vince le elezioni con il Centrodestra: ecco quale sarà la probabile squadra per la Regione Lazio del nuovo ... LA NOTIZIA

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vince di misura per 1-0 il primo round contro il Cluj nei play-off di Conference League. Nella gara di andata allo stadio Olimpico, ai biancocelesti, in dieci per quasi tut ...La Lazio vince in 10 uomini in Conference League contro il Cluj, in una partita che la mentalità giusta era tutto ciò serviva trovare visto il cartellino rosso che ...