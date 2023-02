15'- Padroni di casa indopo appena un quarto d'ora: rosso diretto per Patric, il quale stende Krasniqi al limite dell'area, giudicato dal direttore di gara fallo da ultimo uomo. Strada ...Peranni è stato in Aula e sempre attento a non fare ombra a chi gli era succeduto. Ma ... Ed il centrodestra Silenzio assoluto malgrado la vittoria alle Regionali nel. A Ferentino si è ...

Lazio-Cluj diretta 1-0: Immobile è tornato decisivo Corriere dello Sport

Lazio-Cluj 1-0, gol e highlights: biancocelesti in 10, decide Immobile Sky Sport

LIVE Lazio-Cluj 1-0: biancocelesti avanti in dieci | Primapagina ... Calciomercato.com

La Lazio, in dieci, piega il Cluj: ai biancocelesti basta Immobile ilGiornale.it

Regionali Lazio, Rocca: "Governeremo per dieci anni". E lancia un segnale alla sanità privata Repubblica Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vince di misura per 1-0 il primo round contro il Cluj nei play-off di Conference League. Nella gara di andata allo ...Basta un gol di Ciro Immobile per battere il Cluj all’Olimpico nell'andata del play-off di Conference League. Un match che si è fatto subito in salita per la Lazio, rimasta in ...