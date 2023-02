La guerra in Ucraina spinge l’Europa a riconsiderare la leva obbligatoria

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il prossimo 24 febbraio sarà passato un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’. Quella che Vladimir Putin si ostina a chiamare «operazione speciale» è unache ha riaperto in tutta Europa dibattiti e prospettive che sembravano cancellati: ha costretto a una corsa al riarmo che sembrava andare definitivamente nella direzione opposta, ha spinto Svezia e Finlandia sempre più vicine alla Nato in cerca di protezione, ha riportato carri armati e sistemi d’arma al centro delle discussioni politiche. E in molti Paesi ha fatto rivalutare lamilitare. «La naja, incubo per generazioni di ventenni spediti con il fucile in mano a vigilare sulla “soglia di Gorizia”, torna protagonista nel clima bellicoso causato dall’invasione dell’», scrive Gianluca Di Feo su Repubblica. ...