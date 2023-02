La gara delle schiacciate all' All-Star Game non piace più

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Se in passato il weekend dell’All-rappresentava un momento significativo e iconico della stagione Nba, oggi il fascino del tradizionale appuntamento di metà febbraio sembra essere svanito. Una decadenza, questa, riguardante tutti gli eventi che ne compongono il programma, ma uno in particolare: lo Slam Dunk Contest, storico fiore all’occhiello del sabato sera, che sta attraversando una fase di (irreversibile?) decadenza. Con la 72esima edizione, prossima ad andare in scena a Salt Lake City, il weekend dell’intrattenimento cestistico per eccellenza è ormai percepito al pari di un halftime show. Uno spettacolo, cioè, che ha il solo fine di intrattenere il pubblico durante i giorni di pausa della stagione, e che sembra aver annoiato non solo i nostalgici dei tempi che furono, ma anche le nuove generazioni. Nonostante gli sforzi della ...