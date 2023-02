La fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra non impressiona DxOMark

... mentre davanti unaper selfie e videochiamate da 13 MP . Infine, sempre secondo gli ultimi rendering del design del prossimoGalaxy A24 trapelati in Rete, il dispositivo dovrebbe ...Tra l'altro, è interessante osservare che laprincipale è stata testata solo nella ... RecensioneGalaxy S23 Ultra: imbattibile ma non per tutti 708 Android 08 Feb

Samsung Galaxy S23 Ultra, i risultati del test fotocamera di DxOMark HDblog

Samsung Galaxy S23 Ultra entra nella top 10 di DxOMark (per un pelo) GizChina.it

Samsung su Galaxy Watch4 aggiunge il controllo da remoto dello zoom della fotocamera del telefono PianetaCellulare.it

Samsung svela Galaxy S23, punta su fotocamera e sostenibilità Agenzia ANSA

Spingersi oltre le proprie passioni con la nuova serie Galaxy S23 ... Samsung Newsroom Italy

Avvicinando o allontanando le dita sullo schermo o ruotando la ghiera dell'orologio è ora possibile controllare direttamente dal polso lo zoom ...Il Samsung Galaxy S23 Ultra mette insieme il meglio che lo stato dell'arte nel mondo mobile è oggi in grado di offrire: ecco le sue peculiarità.