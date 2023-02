La Coppa Italia potrebbe essere un “doppio” successo | ecco perché

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per la Juve laun duplice. Il motivo riguarda l’andamento che le due squadre stanno riscontrando. Laper la Juve sirivelare estremamente soddisfacente. L’ultima partita che i bianconeri hanno giocato nella competizione li ha visti vincere contro la Lazio lo scorso 2 febbraio. La PresseIn quella partita la formazione allenata da Sarri è stata totalmente annichilita dai bianconeri. I quali difensivamente hanno proposto una partita praticamente perfetta e priva di sbavature. Una performance di cuisoddisfatti. Si parla di duplicenon solo per motivi astratti. Indubbiamente un trofeo del generefare comodo alla squadra. E ...

DI CLEMENTE CORVO Dopo la parentesi di mercoledì scorso dicon la partita di andata finita 1 - 1 tra la Gioiese e la Nuova Igea, la Gioiese domenica prossima ritorna a giocare in casa, ma questa volta sul campo di Rosarno, per la indisponibilità ...Assente invece Matteo Spagnolo , che si è infortunato nella partita dicontro Venezia. Raduno previsto a Bologna il 20 febbraio alle 12. I nomi dei 16 Azzurri Ecco i nomi dei 16 Azzurri ...

Juve Next Gen-Vicenza, ipotesi Stadium per la finale di Coppa Italia: ma c’è un problema Tuttosport

Juve Next Gen-Vicenza, la finale di andata della Coppa Italia allo Stadium Il Giornale Di Vicenza

Coppa Italia Serie C, Hujsen squalificato per un turno Tutto Juve

Coppa Italia – Virtus-Venezia, le pagelle Tuttobolognaweb

"Coppa Italia, le 7 partite finiranno così. E Milano batterà la Virtus all’ultimo rimbalzo" La Gazzetta dello Sport

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Perchè il mare si sta ritirando a Napoli Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...