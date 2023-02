La cicatrice francese è l’ennesima moda di TikTok importata dalle banlieue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb — Siamo stati tutti adolescenti, siamo tutti passati attraverso quella fase clownesca in cui ci sentivamo spinti a differenziarci dalla massa, a cercare una nostra identità al di fuori della dimensione famigliare rimanendo, al contempo, saldamente ancorati al conformismo di gruppo adottando uno spettro di comportamenti che spaziava dall’estremo al semplicemente grottesco-imbarazzante. Passano le generazioni ma il fenomeno non muta nella sua essenza: cambiano solo lelità e la pericolosità di tali atteggiamenti, ampliati dall’utilizzo pervasivo e capillare dei social, in particolare, sul quale si susseguono a ciclo continuo le sfide o challenge sempre diverse, di varia natura e pericolosità (alcune con esiti mortali o altamente invalidanti) a cui gli adolescenti sono continuamente chiamati ad aderire. L’ultima di queste tendenze, ...