La casa è diventata sapiente Ecco i migliori nuovi prodotti smart

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ricordate Rosey, la colf robot della serie The Jetsons, quello slancio televisivo verso il futuro che in italiano conoscevamo come I pronipoti? Era il 1962 e Rosey scorrazzava tra le stanze cigolando con i suoi occhi lampeggianti, puliva laborbottando e si prendeva cura dei suoi eccentrici abitanti. Sessant’anni dopo, la realtà non è troppo lontana dall’immaginazione dei vecchi cartoni animati. Non ci sono androidi ad altezza uomo nelle case (non ancora), ma aspirapolvere su ruote o scope elettriche dalle braccia estensibili, proprio come Rosey. Tutt’intorno abbiamo elettrodomestici infarciti di elettronica, schiere di gadget tecnologici pensati per semplificare la vita domestica, renderla più sicura, efficiente e confortevole. La domotica, l’automazione tra le quattro mura, è ormai quasi preistoria. Un fatto scontato. La sua ultima evoluzione, però, si è ...