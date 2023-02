La borsa baguette di Carrie Bradshaw ha un dupe identico...tranne nel costo

Leggi su diredonna

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Prendere ispirazione per il proprio look dai personaggi famosi è più che normale. Sono loro, infatti, spesso a lanciare le tendenze ed è per questo che gli amanti del fashion fanno il possibile per imitarli, anche se non sempre alcuni dei loro outfit sono del tutto economici. Questo è quello che è accaduto con lache spesso abbiamo visto a, alias Sarah Jessica Parker, una delle protagoniste più amate di Sex and the city. I telespettatori della serie Tv spesso si sono identificati in lei per la sua sfortuna in amore ed è per questo che in alcuni casi se ne hanno la possibilità decidono anche di sfruttare alcuni dei suggerimenti modaioli che lei ha dato spesso. La sua, una Fendi caratterizzata da tantissime paillettes viola, è ormai entrata nella storia e ha ...