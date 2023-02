Kroos | «Perché la Nations League e non la Superlega?»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le parole di Toni, centrocampista del Real Madrid, sul dibattito con la Uefa per l’introduzione della nuova competizione Toni, centrocampista del Real Madrid, ha criticato la Uefa nell’ultimo episodio del suo personale podcast Einfach mal Luppen. PAROLE – «L’idea è cambiata e merita di essere ascoltata. Se si guarda da vicino da entrambe le angolazioni, la Supernon ha l’idea, almeno al secondo tentativo, di escludere nessuna squadra,non ci saranno membri fondatori permanenti. È una competizione sportiva, aperta, ma gestita dai club e non dalla UEFA,questi club credono di non aver bisogno della UEFA per questo. Penso che meriti almeno una possibilità.è giusto che la UEFA introduca unadi ...