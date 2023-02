Ora, pubblicato il suo primo album, ' Quello che fa bene ' (tra i produttoriD'Alessio, Adriano Pennino, Max D'Ambra, Steve Tarta e Lvnar), inizia il girofirmacopie: alle 17.30 sarà a ...È un ragazzo sincero e pieno di energia Claudio Dirani , il batterista romagnoloModà , tornati all'Ariston con il brano Lasciami dopo gli anni difficili vissuti dal cantantee ora pronti a ...

Kekko dei Modà: dopo Sanremo, il Covid. «Il mio primo compleanno in quarantena, non vedo l'ora di riprendermi» Vanity Fair Italia

Laura Silvestre: età, figli e lavoro della moglie di Kekko dei Modà Tag24

Kekko Silvestre e la depressione: A mia figlia dicevo di avere mal di ... Fanpage.it

Kekko dei Modà e la lotta contro la depressione: "Ho negato per tanto tempo" La Gazzetta dello Sport

Kekko dei Modà e la depressione: «Vive dentro di noi, andate dallo psicologo che fa bene a tutti» ilmattino.it

«Lasciami - scrive Kekko sul sito dei Modà - è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la ...Era il più giovane, 19 anni, di un Sanremo molto giovane, ed è tornato a casa con un onorevolissimo quindicesimo posto su 28, davanti ad Articolo 31, Paola & Chiara, Cugini ...