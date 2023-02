Juventus | non solo Kulusevski | l’altro addio che nessuno rimpiange

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sono due i giocatori di cui lanon sembra sentire minimamente la mancanza; uno è. Scopriamo il secondo. E’ tornata la Champions League e, per la, aumenta il rammarico di quello che sarebbe potuto essere; i bianconeri, in una prima parte di stagione decisamente negativa, sono stati eliminati al girone della principale competizione europea al termine di un cammino che definire negativo è poco. AnsafotoAgli ottavi, invece, sono arrivate Tottenham e Bayern Monaco; gli Spurs sono usciti sconfitti da San Siro ma il risultato, uno a zero, lascia aperte le porte della speranza di una qualificazione. Il club tedesco, invece, ha ottenuto un successo molto importante in casa del PSG. Nelle prestazioni di Tottenham e Bayern Monaco, però, abbiamo visto due ex bianconeri che non hanno minimamente lasciato il segno. ...

... il figlio 19enne dell'ex calciatore dellae della Nazionale Andrea Pirlo. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, nel frattempo Nicolò ha raccontato cosa gli è successo,...Per Ardemagni: 'è certo un fatto strano, segna il bomber di Milano' o per Tremolada: 'è ... Soltanto una volta ha dovuto fare un annuncio extra: '3 novembre 2002, Modena -0 - 1, gol ...

Allegri furibondo, Bonucci entra in campo: la rabbia Juve a fine partita per il rigore non dato La Gazzetta dello Sport

Juve, le Coppe sono l'unica cosa che conta. Ma il rigore non dato è la prima sanzione Uefa Calciomercato.com

Rigore non dato alla Juventus contro il Nantes per fallo di mano Corriere della Sera

Juventus, il Var non aiuta: per l'arbitro non è rigore, ma fallo in attacco Corriere dello Sport

La Juventus non batte nemmeno il Nantes e Allegri parla del suo curriculum - ilNapolista IlNapolista

Il club bianconero avrebbe chiesto informazioni per il trequartista dei blues in scadenza di contratto La Juventus avrebbe mostrato interesse per Mount del Chelsea. A rivelarlo è ESPN che ha sottoline ...Poco dopo il rabbioso monologo di Massimiliano Allegri in risposta a una domanda sgradita dallo studio di Sky, Lele Adani ha pubblicato una storia su ...