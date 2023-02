Juventus-Nantes | Allegri | “A sentire queste ca…te mi stufo anche io”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pareggio con polemiche finali per lacontro ilnella fase a spareggi dell’Europa League; arriva il commento di mister. Finalmente il pienone all’Allianz Stadium di Torino. In occasione di, gara valida per ottenere l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, c’è sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. I bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

1 - 1Szczesny 6: non è chiamato a reali inteventi. Danilo 6: sempre dove deve essere. Bremer 5,5: domina per più di un tempo, poi scivola spalancando l'ultima porta al ...Finisce , andata degli spareggi per gli ottavi di finale, tra. Nel finale della partita di Torino, però, un clamoroso episodio ha condizionato il risultato: il rigore negato ai bianconeri dopo un evidente tocco di mano di Centonze sul colpo di ...

Juventus-Nantes 1-1, gol e highlights. Pari nell'andata del playoff di Europa League Sky Sport

La Juve vera dura poco: col Nantes manca la fortuna. Anche con l'arbitro Tuttosport

Juve-Nantes 1-1: gol di Vlahovic e Blas | Risultato finale Europa League La Gazzetta dello Sport

Juve, non bastano Vlahovic e tre legni: il Nantes fa 1-1. E quel rigore alla fine... La Gazzetta dello Sport

La Juve delude, solo 1-1 col Nantes. Negato rigore ai bianconeri al 98' | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha così commentato il pareggio a sorpresa della Juventus contro il Nantes ...Del Piero: «L’Europa League è una luce, per Allegri vale di più». Le dichiarazioni in vista di Juventus Nantes Del Piero ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della par ...