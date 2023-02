Juventus-Nantes 1-1 | Allegri | “Inutile piangersi addosso Io voglio vincere 1-0? Ma non dite caz**te”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “stare a dire mano, rigore, c’era un secondo giallo. Abbiamo fatto 1-1, potevamo far meglio tecnicamente e come velocità di palla. Dopo l’1-0 abbiamo giocato troppo al rallentatore, su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo preso l’1-1 su un contropiede, dopo ci siamo riaccesi, avuto diverse occasioni. Ma in queste partite serve più continuità,stare a, non serve a niente. Dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, ora pensiamo a Spezia”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo lo sfortunato pareggio contro ilnell’andata del playoff di Europa League: “La squadra quando ha giocato ha fatto bene, nell’azione del gol subito è successo di tutto e non era neanche semplice segnare. Dobbiamo comunque ...