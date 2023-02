(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fiocco azzurro in, il tecnico della. "Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina (la figlia ndr) per la nascita del piccolo Filippo", si legge sui profili ...

Fiocco azzurro in casa Allegri, il tecnico dellaè diventato nonno. "Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina (la figlia ndr) per la nascita del piccolo Filippo", si legge sui profili social del club bianconero. La squadra intanto ...A confermare, in via ufficiale, il lieto evento è stata lacon post sui propri canali ... La loro storia finì, tra tormenti e strascichi anche legali, a pochi mesi da quellaestiva che ...

Juventus: festa a casa Allegri, è diventato nonno - Piemonte Agenzia ANSA

Fiorentina, Igor smentisce le voci di una festa dopo la Juventus Sportitalia

Juventus-Fiorentina, Nico Gonzalez e Igor in discoteca dopo il ko: tifosi furiosi Tuttosport

Fiorentina, Nico Gonzalez ed Igor in discoteca dopo il ko con la Juve ... GonfiaLaRete

“Serie B”, Juventus-Nantes e il coro dei tifosi francesi VIDEO Tuttosport

Fiocco azzurro in casa Allegri, il tecnico della Juventus è diventato nonno. "Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina (la figlia ndr) per la nascita del piccolo Filippo", si legge sui profili ...A dare l'annuncio è stata la Juventus con un tweet, un fatto inusuale: Valentina Allegri, prima figlia dell'allenatore Max aveva mantenuto estremo riserbo sulla gravidanza ...