Juventus condannata a perdere | ecco cosa manca ad Allegri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Costruire una grande squadra potenziale è un errore. Lo ha commesso laquando ha pensato di ingaggiare Di Maria per completare un tridente ideale con Chiesa e Vlahovic: l'argentino non garantiva quaranta e passa partite all'anno e l'italiano era reduce da un ginocchio operato. Non si poteva immaginare che il serbo avrebbe avuto la pubalgia, fastidio maledetto per i calciatori, ma che le ali ai suoi fianchi fossero incognite era chiaro. Due dubbi su tre sono troppi per scommetterci l'intero impianto di gioco. A questi va aggiunto Pogba, un azzardo. Non a casoha impiegato quasi due mesi per virare al 3-5-2 con cui è riuscito a sopravvivere: era affezionato all'idea di Juve che si era fatto in estate. Se l'idea era il 4-3-3 e i dubbi sulla tenuta dei titolari erano chiari, serviva acquistare riserve all'altezza. Non lo è Kostic, ...