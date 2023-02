Juventus | Allegri sbotta in diretta | “Non dite ca***te | parlate di cose serie!”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Laè scesa in campo questa sera contro il Nantes, match valido per i play off della fase a eliminazionedell’Europa League. La sfida è finita sull’1-1, ma a fine gara non sono mancate le polemiche, considerata anche la reazione del tecnico Massimiliano. Nella fattispecie, l’allenatore livornese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida contro i francesi, respingendo alcune considerazioni anche in merito alla filosofia di gioco e alla mentalità della sua squadra. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)parla del rigore mancato e si difende dalle critiche Di seguito, quanto evidenziato nel corso dell’intervento indi Massimiliano: Rigore? Inutile stare a ...

Solo un pareggio per lanella gara d'andata dei playoff di Europa League contro il Nantes. I bianconeri hanno ... Dopo la partita Massimilianonon ha però cercato scuse (" Inutile ..."Quando c'era da giocare abbiamo fatto bene, su altre cose bisognava far meglio continua- . Dobbiamo essere fiduciosi per il ritorno, comunque sarà difficile. Per quanto riguarda la ...

Allegri furibondo, Bonucci entra in campo: la rabbia Juve a fine partita per il rigore non dato La Gazzetta dello Sport

Juventus, Allegri si sfoga in diretta tv: 'Stufo delle ca***te che dite' AreaNapoli.it

Juventus, Allegri ora fa da scudo. Poi deciderà il futuro Tuttosport

VIDEO / Juventus, Allegri: “Vogliamo arrivare in fondo all’Europa League” fcinter1908

Dopo il pareggio casalingo contro il Nantes, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport La gestione del contropiede "Di Maria poteva tirare, ha tentato il ...Live Incubo europeo per la Juventus, Allegri: "Ora una finale in casa loro" Una serata stortissima per la Juventus. Errori, pali e sfortuna, oltre che un rigore non concesso discusso nel finale, hanno ...